Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt Diamond League in Rom

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok hat ein Diamond-League-Meeting der Leichtathletik gewonnen.Bei der Golden Gala 2025 in Rom übersprang Woo am Samstag koreanischer Zeit als einziger 2,32 Meter und holte sich den Sieg.Für Woo waren 2,32 Meter die persönliche Bestleistung in der laufenden Saison, international war es die zweitbeste Leistung.Woo feierte damit seinen sechsten Sieg in Folge bei internationalen Turnieren in der laufenden Saison.Er konnte damit außerdem seinen Titel beim Diamond-League-Meeting in Rom verteidigen.