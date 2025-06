Polizei lädt Ex-Präsident Yoon als Verdächtigen vor

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol als Verdächtigen vorgeladen.Ein Beamter der zuständigen Sonderermittlungseinheit teilte am Montag vor der Presse mit, dass die Polizei am 27. Mai Yoon aufgefordert habe, zu einer Vernehmung am 5. Juni zu erscheinen. Da Yoon der Vorladung nicht nachgekommen war, sei er erneut für den 12. Juni vorgeladen worden.Es ist das erste Mal seit der Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon im vergangenen Dezember, dass er von der Polizei vorgeladen wurde.Der abgesetzte Präsident soll den präsidialen Sicherheitsdienst angewiesen haben, seine Verhaftung zu verhindern.Zudem steht er im Verdacht, am 7. Dezember, vier Tage nach der Ausrufung des Kriegsrechts, den Sicherheitsdienst angewiesen zu haben, Daten im Zusammenhang mit verschlüsselten Telefonen der beteiligten Kommandeure zu löschen.