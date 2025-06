Kospi klettert auf Elfmonatshoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Montag auf ein Elfmonatshoch geklettert.Der Kospi rückte um 1,55 Prozent auf 2.855,77 Zähler vor.Vor allem Aktien von Halbleiterherstellern seien wegen der Hoffnung auf unterstützende politische Maßnahmen der Regierung von Lee Jae-myung gefragt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China hätten ebenfalls für gute Stimmung gesorgt.Auch die Ergebnisse des Telefongesprächs zwischen Lee und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump waren demnach an der Börse positiv aufgenommen worden. Beide hätten sich auf eine für beide Seiten zufriedenstellende Einigung in der Zollfrage geeinigt, teilte Südkoreas Präsidialamt nach dem Telefongespräch mit.