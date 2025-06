Südkorea erzielt im April Leistungsbilanzüberschuss von 5,7 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im April den 24. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz gemeldet.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag wurde im April nach vorläufigen Daten ein Überschuss in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar verzeichnet.Als größter Bestandteil der Leistungsbilanz wies die Warenbilanz ein Plus von 8,99 Milliarden Dollar aus. Zu verdanken ist dies einem Exportzuwachs.Die Ausfuhren wuchsen im April gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf 58,57 Milliarden Dollar.Die IT-Exporte legten aufgrund gestiegener Lieferungen von Halbleitern und drahtlosen Kommunikationsgeräten um 10,8 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Auch bei Medikamenten und Stahlprodukten wurde ein Wachstum verbucht.Die Einfuhren schrumpften gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent auf 49,58 Milliarden Dollar. Grund sind gesunkene Preise für Energie und Rohstoffe, darunter Kohle und Erdöl.