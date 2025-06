Ab 17. Juni verkehren wieder Züge zwischen Moskau und Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Zwischen Moskau und Pjöngjang sollen ab dem 17. Juni wieder Züge verkehren.Der Zugverkehr zwischen den beiden Hauptstädten war aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden.Über die Wiederaufnahme des Zugverkehrs informierten die Russischen Eisenbahnen am Montag (Ortszeit) auf Telegram. Demnach sei in Absprache mit der nordkoreanischen Eisenbahnbehörde beschlossen worden, den internationalen Direktverkehr zwischen Pjöngjang und Moskau am 17. Juni wieder aufzunehmen.Geplant sind monatlich zwei Fahrten hin und zurück. Der Zug soll immer am 3. und 17. Tag in Pjöngjang abfahren und am 11. und 25. Tag in Moskau ankommen.Es handele sich um die längste direkte Eisenbahnverbindung der Welt, so das russische Eisenbahnunternehmen. Die Entfernung zwischen beiden Städten betrage mehr als 10.000 Kilometer, eine Fahrt dauere acht Tage.Ab dem 19. Juni soll es auch eine direkte Zugverbindung zwischen Pjöngjang und Chabarowsk im Fernen Osten Russlands geben. Auf dieser Strecke soll einmal monatlich ein Zug verkehren.