Zahl offener Stellen pro Arbeitssuchendem im Mai auf 27-Jahres-Tief gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der offenen Stellen pro Arbeitssuchendem in Südkorea ist im vergangenen Monat auf den tiefsten Stand in einem Mai seit 27 Jahren gefallen.Laut Daten des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit am Montag lag die Stellenangebotsquote, die für die Zahl offener Stellen pro Arbeitssuchendem steht, Ende Mai bei 0,37. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich von 0,51 zurückgegangen.Die Zahl der offenen Stellen schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 46.000 auf 141.000. Die Zahl der Arbeitssuchenden stieg in dem Zeitraum um 10.000 oder 2,6 Prozent auf 376.000 Menschen.Die Stellenangebotsquote von 0,37 im vergangenen Monat stellt den niedrigsten Stand in einem Mai seit 1998 dar. Damals war inmitten der Devisenkrise ein Wert von 0,32 verbucht worden.Zudem ging es seit März 2023 den 27. Monat in Folge abwärts.Im verarbeitenden Gewerbe sank die Zahl der offenen Stellen um 23.000, was die Hälfte des Rückgangs ausmacht.Auch im Bereich Gesundheit und soziale Dienstleistungen sowie im Groß- und Einzelhandel wurden weniger Arbeitsplätze angeboten.