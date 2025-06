KCNA: Einreiseverbot der USA für Nordkorea nicht von Interesse

Photo : YONHAP News

Für Nordkorea ist es nach eigenen Angaben überhaupt nicht von Interesse, ob die USA dessen Staatsangehörigen die Einreise erlauben oder nicht.Einen entsprechenden Beitrag eines Kommentators für internationale Angelegenheiten namens Kim Myong-chol veröffentlichte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Hintergrund ist, dass die US-Regierung am 4. Juni ein Einreiseverbot für Staatsangehörige aus zwölf Ländern, darunter Iran, Jemen und Afghanistan, erlassen hatte. Laut einem Bericht der „New York Times“ im März waren auch Nordkorea und Russland für das Einreiseverbot in Frage gekommen. Beide Länder stehen jedoch nicht auf der endgültigen Liste.Es gebe eine seltsame Interpretation, dass die Nichtaufnahme Nordkoreas in die Länderliste für ein Einreiseverbot eine versöhnliche Geste der USA sein könne, so KCNA.Dies sei eine einseitige Beurteilung, die auf mangelnde Kenntnis von der Vergangenheit und Gegenwart der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA zurückgeführt werde.Selbst wenn die amtierende US-Administration Nordkorea absichtlich nicht in die Länderliste für ein Einreiseverbot aufgenommen hätte, sei es nicht daran interessiert. Es gebe keinen Grund, dies zu begrüßen, hieß es weiter.