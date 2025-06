BTS-Mitglieder RM und V beenden Wehrdienst

Photo : YONHAP News

RM und V, Mitglieder der K-Pop-Band BTS, haben am Dienstag ihren Militärdienst beendet.Ihre Agentur organisierte am Vormittag in einem Sportpark in Chuncheon einen Pressetermin mit den beiden Sängern, kurz nachdem sie aus dem Wehrdienst entlassen worden waren.Über 100 Fans aus dem In- und Ausland versammelten sich dort, um den beiden zur Ableistung des Wehrdienstes zu gratulieren.RM und V hatten ihren Dienst beim Heer im Dezember 2023 begonnen.Am morgigen Mittwoch werden mit Jimin und Jungkook zwei weitere BTS-Mitglieder ihren 18-monatigen Wehrdienst beenden. Suga wird am 21. Juni seinen Ersatzdienst abgeleistet haben.Die Bandmitglieder J-Hope und Jin hatten ihren Militärdienst bereits absolviert und gingen zuletzt Solo-Aktivitäten nach.Nach Angaben der Agentur werde die Gruppe nach der Beendigung des Wehrdienstes aller Mitglieder und nach einer gewissen Vorbereitungszeit ein Comeback feiern.