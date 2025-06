Südkorea wird voraussichtlich bald Vertrag mit Polen über Export von K2-Kampfpanzern unterzeichnen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird voraussichtlich bald einen zweiten Vertrag mit Polen über die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ K2 unterzeichnen.Laut einer Regierungsquelle am Dienstag soll der Vertrag über die Lieferung von 180 K2-Panzern an Polen Ende Juni unterzeichnet werden.Auch ein Vertreter der Verteidigungsindustrie teilte mit, dass die Zeremonie zur Unterzeichnung eines zweiten Vertrags über die Lieferung von K2-Panzern Ende Juni in Polen stattfinden werde.Die Vertragsunterzeichnung verzögerte sich aufgrund innenpolitischer Angelegenheiten in beiden Ländern, einschließlich des politischen Chaos in Südkorea infolge der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember.Der Vertrag hat einen Wert von über sechs Milliarden Dollar. Es ist damit der bislang größte einzelne Liefervertrag für Südkoreas Verteidigungsindustrie.Südkorea hatte im Juli 2022 einen Rahmenvertrag mit Polen über Waffenlieferungen unterzeichnet. Im August jenes Jahres wurde ein 12,4 Milliarden Dollar schwerer Vertrag über die Lieferung mehrerer Waffensysteme, einschließlich des K2-Kampfpanzers, unterzeichnet.