Regierung nimmt Vorschläge der Öffentlichkeit für Besetzung wichtiger Ämter entgegen

Photo : YONHAP News

Die neue Regierung in Südkorea nimmt ab heute für eine Woche Empfehlungen für wichtige öffentliche Ämter entgegen.Das gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, am Dienstag bekannt.Man werde die kollektive Intelligenz der Bürger nutzen, um echte Talente auszuwählen, die für das Volk arbeiten würden, hieß es.Der Schritt gelte für wichtige öffentliche Ämter, deren Inhaber der Präsident ernennen könne, darunter die Minister und Vizeminister sowie die Leiter öffentlicher Institutionen. Jeder könne sich beteiligen, indem er auf der vom Ministerium für Personalmanagement betriebenen Website für das öffentliche Empfehlungssystem einen Vorschlag hinterlasse. Alternativ könne auch eine Nachricht oder ein Brief an Präsident Lee Jae-myung über seine offiziellen SNS-Konten oder an die E-Mail-Adresse ourpick@korea.kr geschickt werden, hieß es.Die eingegangenen Informationen zu den Talenten würden systematisch in einer Datenbank erfasst. Die empfohlenen Personen würden einer Personalüberprüfung des Büros des präsidialen Sekretärs für Disziplin in der Beamtenschaft sowie einer offenen Überprüfung unterzogen, bevor formelle Ernennungen erfolgen würden, erklärte die Sprecherin.