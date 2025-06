Südkorea bei Spitzentechnologien im internationalen Vergleich auf Platz fünf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einem Länderranking in Hinsicht auf Spitzentechnologien den fünften Platz belegt.Dies ergab der „Critical and Emerging Technologies Index“, den das Belfer Center an der Harvard Kennedy School jüngst veröffentlichte, wie die Koreanische Organisation der Biotechnologie-Industrie am Montag mitteilte.Das US-Institut erstellte Ranglisten von 25 Ländern, darunter Südkorea, die USA, China und mehrere europäische Länder, zu den fünf wichtigen Technologiebereichen künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Halbleiter, Weltraum und Quantentechnologie.Südkorea rangierte auf Platz fünf in der Gesamtbewertung. Im Bereich KI belegte das Land den neunten Platz, bei Halbleitern den fünften Platz. In der Biotechnologie lag Südkorea an zehnter Stelle, im Bereich Quanten an zwölfter Stelle und Weltraum an 13. Stelle.