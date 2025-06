Gesetzentwurf zur Herausgabe von Stablecoins eingebracht

Photo : YONHAP News

Ein Gesetzentwurf zur Zulassung der Herausgabe und Transaktion von Stablecoins, an Vermögen gebundene digitale Vermögenswerte, in Südkorea ist eingebracht worden.Der Abgeordnete der Demokratischen Partei, Min Byung-deok, schlug am Dienstag stellvertretend für eine Gruppe von Abgeordneten ein entsprechendes Rahmengesetz zu digitalen Vermögenswerten vor.In der Vorlage werden Stablecoins als digitale Vermögenswerte definiert, die an den Wert der Landeswährung Won oder von Fremdwährungen gebunden sind und bei denen eine Rückerstattung gewährleistet wird.Das bedeutet, dass man beim Kauf eines Stablecoins im Wert von 1.000 Won dieselbe Summe ähnlich wie Bargeld zurückerhalten kann.Der Unterschied zu allgemeinen virtuellen Vermögenswerten, die starken Preisschwankungen unterliegen, liegt darin, dass Stablecoins aufgrund ihrer Bindung an Währungen für Zahlungen und Finanztransaktionen eingesetzt werden können.Dies sei der erste Schritt, um Stablecoins, die bislang außerhalb des Systems gewesen seien, in dieses zu integrieren und dadurch ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit sicherzustellen, sagte Min zu dem Gesetzentwurf.