Präsident Lee will diese Woche Unternehmenschefs treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung will noch diese Woche mit den Chefs führender Unternehmen des Landes zusammenkommen.Das Präsidialamt will am Donnerstag oder Freitag eine Diskussion des öffentlichen und privaten Sektors zu Wirtschaftsangelegenheiten veranstalten.Lee will sich offenbar vor der Abreise zur Teilnahme am G7-Gipfel Anfang nächster Woche in Kanada über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen informieren.An der Runde würden laut Berichten voraussichtlich die Chefs der fünf größten Unternehmensgruppen des Landes teilnehmen, darunter der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Auch die Leiter der sechs wichtigsten Wirtschaftsorganisationen, einschließlich der Koreanischen Handels- und Industriekammer, sollen mit am Tisch sitzen.Als wahrscheinliche Themen gelten zentrale Anliegen der Industrie, Maßnahmen für eine wirtschaftliche Erholung und die Steigerung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit.