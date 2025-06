IAEA: Neue Atomanlage im nordkoreanischen Yongbyon im Bau

Photo : YONHAP News

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird im nordkoreanischen Yongbyon eine neue Anlage gebaut.Die Anlage weise ähnliche Merkmale auf wie die Nuklearanlage in Kangson nahe Pjöngjang, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi laut einer diplomatischen Quelle vor dem Gouverneursrat der Organisation am Montag (Ortszeit) in Wien. Er habe tiefes Bedauern über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas ausgedrückt.Japan und weitere Länder wollen auf der Sitzung des Gouverneursrats eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der die Besorgnis über Nordkoreas nukleare Aktivitäten zum Ausdruck kommen soll.Nordkoreas Staatsmedien wie die Nachrichtenagentur KCNA hatten im vergangenen September und im Januar berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un Anlagen zur Herstellung von Kernmaterial und ein Forschungsinstitut für Atomwaffen besichtigt habe. Auch Fotos vom Inneren der Anlagen wurden veröffentlicht. Die genauen Standorte wurden jedoch nicht genannt.