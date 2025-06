CNN: Nordkorea könnte bei Reparatur von Kriegsschiff russische Hilfe erhalten

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte bei der Reparatur eines jüngst beim Stapellauf beschädigten Kriegsschiffs Hilfe von Russland erhalten.Über diese Möglichkeit berichtete der US-Sender CNN in einem Artikel am Montag (Ortszeit). Der Sender veröffentlichte außerdem eine Satellitenaufnahme vom 8. Juni, die den Zerstörer in einem Trockendock im Hafen von Rajin im Nordosten Nordkoreas zeigt.CNN zitierte zudem einen Verteidigungsexperten, demzufolge Nordkorea den nahe Russland liegenden Hafen zu einem zentralen Ort für die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit beider Länder machen wolle.Das Modern War Institute der Militärakademie der Vereinigten Staaten hatte letztes Jahr in einem Bericht die Sonderwirtschaftszone Rason als wichtig für die nordkoreanisch-russische Zusammenarbeit bezeichnet. In der Zone befindet sich auch der Hafen von Rajin.Der Zerstörer war beim Stapellauf am 21. Mai auf der Werft Chongjin umgekippt.