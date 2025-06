Börse setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag ihre Gewinnserie fortgesetzt.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,56 Prozent auf 2.871,85 Zähler vor. Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit einem Plus im Dax.Die Anleger würden nun auf die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China blicken, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi habe im Tagesverlauf die Marke von 2.800 Punkten überschritten, habe nach Gewinnmitnahmen aufgrund der jüngsten Rally aber unterhalb der Marke geschlossen, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.