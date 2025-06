Fußball: Südkorea beendet WM-Qualifikationsrunde mit 4:0-Sieg

Photo : KBS News

Südkorea hat die abschließende Qualifikationsrunde für die Fußballweltmeisterschaft 2026 mit einem klaren Sieg beendet.Im letzten und zehnten Spiel in Gruppe B in der dritten asiatischen Qualifikationsrunde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hong Myung-bo am Dienstag in Seoul mit 4:0 gegen Kuwait durch.Son Heung-min und Hwang Hee-chan standen nicht in der Startelf. Stattdessen bekamen im Hinblick auf den anstehenden Generationswechsel jüngere Spieler eine Chance.In der 30. Minute unterlief Kuwait ein Eigentor. Lee Kang-in traf in der 51. Minute zur 2:0-Führung Südkoreas. Drei Minuten später erzielte Oh Hyeon-gyu den dritten Treffer für den Gastgeber. In der 72. Minute traf Lee Jae-sung zum 4:0-Endstand.Südkorea beendete die dritte Qualifikationsrunde mit sechs Siegen und vier Unentschieden als Gruppenerster. Das Land konnte sich damit ohne Niederlage für die WM-Endrunde qualifizieren.