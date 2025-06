Erwerbstätigenzahl im Mai um 245.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Mai so stark angestiegen wie seit 13 Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren 29,16 Millionen Menschen ab 15 Jahren im Mai erwerbstätig. Dies sind 245.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde der größte Anstieg seit April 2024 verzeichnet, damals hatte die Zahl um 261.000 zugelegt.Im verarbeitenden Gewerbe und der Baubranche ging es jedoch weiter abwärts. Im Groß- und Einzelhandel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen gab es demgegenüber mehr Beschäftigte.Unter den einzelnen Altersgruppen trugen vor allem ältere Menschen und solche in ihren Dreißigern zur Erholung auf dem Arbeitsmarkt bei. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 60 Jahren oder älter kletterte um 370.000 auf 7,049 Millionen. Somit wurde zum ersten Mal die Sieben-Millionen-Marke überschritten.In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren schrumpfte die Zahl um 150.000.