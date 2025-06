Deutscher Bundeskanzler Merz gratuliert Präsident Lee zum Amtsantritt

Photo : YONHAP News

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Glückwunschbotschaft an den neuen südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung geschickt.In einer Pressemitteilung des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung am Dienstag (Ortszeit) hieß es, dass Merz Lee herzlich zu dessen Amtsantritt als Präsident der Republik Korea gratuliere.„Für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich Ihnen gerade in dieser für Ihr Land so bedeutenden Phase Kraft, Erfolg und eine glückliche Hand“, schrieb Merz.Er wies darauf hin, dass Südkorea und Deutschland eine langjährige und enge Partnerschaft verbinde. Er freue sich darauf, diese Partnerschaft gemeinsam mit Lee weiter zu vertiefen, hieß es weiter.