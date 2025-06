Nordkoreanisch-russischer Handel nahm 2024 deutlich zu

Photo : YONHAP News

Der Handel zwischen Nordkorea und Russland hat im Vorjahr deutlich zugenommen.Nach Schätzungen betrug das Volumen 34 Millionen Dollar.Diese Zahl nannte Evgeniy Nikiforov, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Logistik des russischen Verbandes der Importeure und Exporteure, nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Sputnik am Dienstag (Ortszeit) in einem Interview.Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Nordkorea hätten sich in den letzten drei Jahren stark verbessert. Das letztjährige Handelsvolumen habe sich auf einem rekordverdächtigen Niveau bewegt, wie es zuletzt in der Sowjetära verzeichnet worden sei.Der Verband der Importeure und Exporteure ist eine in Moskau ansässige Interessenvertretung der russischen Logistikbranche.Nach Angaben Nikiforovs waren gestiegene Exporte von russischen Lebensmitteln wie Mehl, Bohnen, Öl und Getreide sowie von Kohlenwasserstoffprodukten ein Wachstumstreiber im bilateralen Handel. Russische Unternehmer bereiteten sich außerdem auf höhere Importe aus Nordkorea vor.Für eine Ausweitung des Handels mit Nordkorea müssten Zollbeschränkungen gelockert und mehr Möglichkeiten für den Transport per Eisenbahn geschaffen werden. Die Eröffnung der derzeit im Bau befindlichen Brücke über den Fluss Tumen müsse möglichst bald erfolgen, sagte er weiter.