Seuchenschutzbehörde warnt vor möglicher Corona-Sommerwelle

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) hat vor einer möglichen neuen Corona-Welle in diesem Sommer in Südkorea gewarnt.KDCA-Leiterin Jee Young-mee sagte am Dienstag, dass die Corona-Lage im Land noch unter Kontrolle sei. Angesichts der Ausbruchstendenzen in den Nachbarländern und der Welle im vergangenen Jahr könne die Möglichkeit einer Corona-Welle in diesem Sommer jedoch nicht ausgeschlossen werden.Laut eigener Analyse der Behörde könne ab Ende Juni die Zahl der Fälle im Inland steigen, hieß es.Die Zahl der wegen Covid-19 stationär behandelten Patienten in 221 medizinischen Einrichtungen, die einer Überwachung unterliegen, lag in den letzten vier Wochen wöchentlich bei etwa 100. Es gab keine starken Schwankungen.Im vergangenen Jahr war ab Ende Juli ein rapider Anstieg der Corona-Fälle verbucht worden. In der dritten Augustwoche wurde mit 1.441 Fällen der Höhepunkt erreicht.Die Regierung rief ältere Menschen ab 65 Jahren, eine Hochrisikogruppe, dazu auf, sich bis Ende Juni gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Derzeit liege die Impfquote in dieser Altersgruppe bei 47,5 Prozent.