Sport Sportschützin Kwon Eun-ji holt Silber beim ISSF Weltcup München

Kwon Eun-ji hat beim Sportschützen-Weltcup in München die erste Medaille für die südkoreanische Mannschaft gewonnen.



Beim ISSF Weltcup München 2025 gewann Kwon im Finale 10 Meter Luftgewehr der Frauen mit 252,6 Punkten die Silbermedaille. Gold ging an die Chinesin Wang Zifei, die mit 252,7 Punkten 0,1 Punkte Vorsprung auf die Südkoreanerin hatte.



Kwon hatte beim ISSF Weltcup im spanischen Granada im März 2024 als erste Südkoreanerin seit 22 Jahren Einzelgold bei einem Weltcup gewonnen.



Beim Weltcup in München-Garching nehmen aus Südkorea 19 Athletinnen und Athleten teil. Die Veranstaltung geht am 16. Juni zu Ende.