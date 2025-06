EU-Beamtin: Bald erstes Gespräch zwischen Präsident Lee und Kommissionschefin von der Leyen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden laut einer hohen EU-Beamtin bald ihre erste bilaterale Kommunikation haben.Dies sagte Maria Martin-Prat, stellvertretende Generaldirektorin für Handel der Europäischen Kommission, in ihrer Grundsatzrede beim Korea-EU Networking Day am Dienstag (Ortszeit) in Brüssel.Demnach gilt es als denkbar, dass Lee am Rande des anstehenden G7-Gipfels in Kanada mit von der Leyen zusammenkommen wird. Der neue südkoreanische Präsident wurde ebenfalls zu dem Treffen eingeladen, das vom 15. bis 17. Juni stattfinden wird.Martin-Prat sagte in ihrer Rede, dass aufgrund von wirtschaftlichem Zwang und geopolitischen Spannungen die Unsicherheit noch größer geworden sei. Sie freue sich darauf, die Beziehungen mit Südkorea, die für die EU sehr wichtig seien, vom Handel bis zur wirtschaftlichen Sicherheit aufrechtzuerhalten und auszubauen.