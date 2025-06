Südkorea und Thailand wollen bei Miniatomkraftwerken kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Thailand wollen bei kleinen modularen Reaktoren (SMR) kooperieren.Eine Absichtserklärung sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte der südkoreanische Kernkraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) am Mittwoch mit.KHNP will das Projekt mit dem thailändischen Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) verwirklichen.Vereinbart wurden demnach ein Austausch technischer Informationen, eine Machbarkeitsstudie für ein maßgeschneidertes SMR für Thailand sowie die Ausbildung von Arbeitskräften.Das staatliche Unternehmen EGAT ist für etwa 30 Prozent der Stromerzeugung in Thailand verantwortlich. Dessen stellvertretender Gouverneur Thidae Iamsai nannte Miniatomkraftwerke eine vielversprechende Technologie, mit der Energiesicherheit und Klimaneutralität gleichzeitig erreicht werden könnten. KHNP könne mit seinem Knowhow als Betreiber von Kernkraftwerken bei der Energiewende helfen, sagte er weiter.