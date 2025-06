Präsidialamt bereitet Umzug zum früheren Sitz Cheong Wa Dae vor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsidialamt wird wieder zum früheren Sitz, Blaues Haus oder Cheong Wa Dae, umziehen.Auch die Residenz des Präsidenten wird sich nach dem schrittweisen Umzug dann wieder dort befinden.Amtssprecherin Kang Yu-jung teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass für eine reibungslose Rückkehr und gleichzeitig gute Bedingungen für eine Besichtigung die Öffnungszeiten des Cheong Wa Dae angepasst würden.Wie die Sprecherin weiter bekannt gab, wurden auf der Kabinettsitzung am Dienstag unter Vorsitz von Präsident Lee Jae-myung Mittel in Höhe von 25,9 Milliarden Won (18,9 Millionen Dollar) für den Umzug des Präsidialamtes beschlossen.Auf der Website der Cheong Wa Dae Foundation, die für den Betrieb des Blauen Hauses nach dem Auszug zur Regierungszeit von Yoon Suk Yeol gegründet worden war, wurden bereits Änderungen für Besucher ab dem 16. Juli angekündigt. Diese betreffen die maximale Besucherzahl und Besichtigungsrouten. Am 1. August wird das Besichtigungsprogramm demnach bis zum Ende des Umzugs ausgesetzt.Nach dem Umzug soll das Blaue Haus wieder für Besichtigungen geöffnet sein.