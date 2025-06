24 Mitglieder irregulärer Truppen für Verdienste im Koreakrieg ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 24 Angehörige irregulärer Truppen, die im Koreakrieg gekämpft hatten, mit Militärverdienstorden ausgezeichnet.Das gab das Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt.Es handelt sich um Menschen, die in der 8240th Army Unit, einer von den USA gegründeten Guerillaeinheit, und in der Yong-do Group gedient hatten, jedoch trotz ihrer Verdienste bisher nicht dafür ausgezeichnet worden waren.Die 8240th Army Unit war für das Sammeln von Informationen und Operationen zur Störung im Hinterland zuständig gewesen. Die Yong-do Group war vom US-Geheimdienst CIA heimlich gegründet und für die irreguläre Kriegsführung eingesetzt worden.Das Verteidigungsministerium führte 2011 ein Programm zur Auszeichnung von Personen ein, denen trotz ihrer Verdienste im Koreakrieg kein Orden verliehen worden war. Bis letztes Jahr wurden 340 Personen im Rahmen dieses Programms mit Militärverdienstorden ausgezeichnet.Der kommissarische Verteidigungsminister Kim Sun-ho sagte bei der Verleihung, er bedanke sich im Namen des Verteidigungsministeriums bei den ausgezeichneten Mitgliedern irregulärer Truppen. Sie hätten ohne Militärdienstnummer und Rang für den Schutz ihres in Krisen befindlichen Landes ihre Aufträge in feindlichen Gebieten erfolgreich ausgeführt.