BTS-Mitglieder Jungkook und Jimin beenden Militärdienst

Photo : YONHAP News

Jungkook und Jimin, Mitglieder der K-Pop-Band BTS, haben am Mittwoch ihren Militärdienst beendet.Sie wurden am Vormittag aus dem Dienst entlassen und zeigten sich nahe der Kaserne in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi der Öffentlichkeit.Dort versammelten sich Fans aus dem In- und Ausland, um den beiden zur Ableistung des Wehrdienstes zu gratulieren.Jungkook und Jimin hatten ihren Dienst im Dezember 2023 begonnen. Sie dienten in der Artilleriebrigade der 5. Infanteriedivision.Damit haben sechs der sieben BTS-Mitglieder ihren Militärdienst hinter sich. Suga wird am 21. Juni seinen Ersatzdienst beenden.Bereits ab dem 13. Juni werden BTS bei einer Großveranstaltung zur Feier ihres 12. Jubiläums zu sehen sein.