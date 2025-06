Präsident Lee will sich für mehr Transparenz an der Börse einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat am Mittwoch den Börsenbetreiber Korea Exchange (KRX) besucht.Der Besuch der Seouler Börse war sein erster Außentermin zum Thema Wirtschaft seit seinem Amtsantritt vor einer Woche.Lee zeigte sich bei dem Termin zur Ankurbelung des südkoreanischen Aktienmarktes entschlossen.Auch beteiligte er sich dort an einer Diskussion zum Thema Ausrottung unlauterer Börsentransaktionen.Lee hatte im Wahlkampf mehrfach erklärt, für mehr Transparenz an der Börse und die Wiederherstellung des Anlegervertrauens sorgen zu wollen. Gegen unlautere Aktiengeschäfte, einschließlich Kursmanipulation, wolle er hart vorgehen.Ein Kospi-Stand von mindestens 5.000 Punkten zählt zu seinen wichtigsten Wahlversprechen.