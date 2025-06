Kospi steigt auf höchsten Stand seit über drei Jahren

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen.Der Index rückte um 1,23 Prozent auf 2.907,04 Zähler vor. Es war der höchste Stand seit dem 14. Januar 2022 als 2.921,92 Punkte verbucht worden waren.Der Kospi habe die Marke von 2.900 Zählern aufgrund gut verlaufener Zollgespräche zwischen den USA und China sowie Käufen von Aktien mit hoher Marktkapitalisierung durch ausländische Investoren übertroffen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Lee Jae-won von Shinhan Securities.Kim Jae-seung von Hyundai Motor Securities sagte Yonhap, dass auch Erwartungen an Präsident Lee Jae-myung, der den koreanischen Aktienmarkt fördern wolle, für eine verbesserte Stimmung gesorgt hätten.Lee hatte versprochen, den Kospi in die Ära von 5.000 Zählern führen zu wollen. Das Phänomen des sogenannten Korea-Discounts, die Tendenz von Anlegern zur Unterbewertung koreanischer Aktien unter anderem aufgrund geopolitischer Risiken, wolle er beenden.