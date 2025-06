Südkorea setzt Beschallung an innerkoreanischer Grenze aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Beschallung an der innerkoreanischen Grenze ausgesetzt.Ein Vertreter des südkoreanischen Militärs teilte am Mittwoch mit, dass die Beschallung auf Anordnung von oben bis auf Weiteres eingestellt worden sei.Zu dem Schritt kam es eine Woche nach dem Amtsantritt von Präsident Lee Jae-myung. Dieser hatte im Wahlkampf Maßnahmen zur Entspannung auf der koreanischen Halbinsel versprochen. Dazu zählte auch ein Stopp der Beschallung an der Grenze.Die Sendungen über Lautsprecher an der Grenze wurden im Juni des vergangenen Jahres nach sechs Jahren wieder eingeführt. Die Seouler Regierung unter dem damaligen Präsidenten Yoon Seok Yeol hatte mit der Maßnahme auf Nordkoreas Müllballons reagiert. Nordkorea hat seit vergangenem November keine Ballons mehr in Richtung Süden geschickt.