Südkorea und Tschechien wollen Zusammenarbeit über Atomkraftbereich hinaus vertiefen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Tschechien wollen ihre Zusammenarbeit über den Atomkraftbereich hinaus vertiefen.Dies vereinbarten Präsident Lee Jae-myung und der tschechische Premierminister Petr Fiala am Mittwoch in einem Telefonat.Nach Angaben von Lees Sprecherin Kang Yu-jung habe der Präsident mit Freude festgestellt, dass in den bilateralen Beziehungen bemerkenswerte Fortschritte erzielt worden seien.Beide hätten die Einschätzung geteilt, dass die Unterzeichnung des endgültigen Vertrags für den Bau neuer Reaktorblöcke in Tschechien als Prüfstein für den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit dienen werde.Beide Länder wollten sich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit auf die Bereiche Spitzenindustrie, Infrastruktur und Energie auszuweiten, erklärte die Sprecherin.Zur Zeit des ebenfalls liberalen Präsidenten Moon Jae-in hatte Südkorea einen Atomausstieg eingeleitet. Lee machte hingegen bereits im Wahlkampf deutlich, dass ein ausgewogenes Urteil notwendig sei. Zwischen der Notwendigkeit von Kernkraftwerken und deren Risiken müsse sorgfältig abgewogen werden.