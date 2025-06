Kuba eröffnet Botschaft in Seoul

Photo : YONHAP News

Kuba hat am Dienstag seine Botschaft in Seoul offiziell eröffnet.Sie befindet sich im Bezirk Jung-gu in der Stadtmitte.Südkorea hatte seine Botschaft in Havanna bereits im Januar aufgemacht.Bei einem Empfang zur Botschaftseröffnung sprach Botschafter Claudio Monzón Baeza von einem Neuanfang für beide Länder.Der Botschafter wies auf eine hohe Nachfrage in Südkorea nach kubanischem Honig und Kaffee hin. Er freue sich darauf, künftig Produkte aus Kuba in Südkorea finden zu können.Beide Länder hatten im Februar 2024 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Kuba, ein sozialistisches Bruderland Nordkoreas, war bis dahin das einzige Land in Lateinamerika gewesen, mit dem Südkorea keine diplomatischen Beziehungen unterhalten hatte.