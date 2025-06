Kim Jong-un beschwört gegenüber Putin Freundschaft beider Länder

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat in einer Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Freundschaft beider Länder beschworen.Außerdem habe er seinen Willen für eine umfassende strategische Partnerschaft mit Russland bekräftigt, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Kim habe Putin demnach zum russischen Nationalfeiertag am 12. Juni eine Glückwunschbotschaft geschickt. Russland sei darin als „Bruderland“ bezeichnet worden.Die heutigen traditionellen Freundschaftsbeziehungen seien durch die Waffenbrüderschaft weiter gestärkt worden. Diese sei im heiligen Krieg der Gerechtigkeit zum Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität Russlands mit Blut besiegelt worden. Die Beziehungen hätten sich zu einem großartigen Vorbild für wahre Kameradschaft und Bündnisbeziehungen entwickelt, die durch nichts zu brechen seien.Kim erklärte zudem, dass er und die Demokratische Volksrepublik Korea immer an der Seite Putins und der Russischen Föderation stehen würden.Kims Botschaft hatte der nordkoreanische Botschafter in Russland, Sin Hong-chol, am Mittwoch dem Außenministerium in Moskau überbracht.