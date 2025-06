Politik Mehrere Krankenhäuser in Südkorea zählen zu den besten in Asien-Pazifik

Mehrere Krankenhäuser in Südkorea zählen nach dem Ergebnis einer Befragung zu den besten in der Region Asien-Pazifik.



Das US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ veröffentlichte am Mittwoch eine Rangliste der besten spezialisierten Krankenhäuser in der Region. Untersucht wurden die Leistungen in neun medizinischen Fachgebieten.



Demnach liegt das in Seoul ansässige Asan Medical Center in den Bereichen Kardiologie, Endokrinologie und Orthopädie an der Spitze.



Das ebenfalls in Seoul ansässige Samsung Medical Center ist auf den Gebieten Onkologie und Pulmonologie führend.



Ein weiteres Krankenhaus in der Hauptstadt, das Seoul National University Hospital, wurde als bestes Krankenhaus für Pädiatrie ausgewählt.



In den drei restlichen Bereichen Herzchirurgie, Neurologie und Neurochirurgie lag das University of Tokyo Hospital an der Spitze.



Newsweek veröffentlicht jährlich im Februar seine Rangliste der besten Krankenhäuser der Welt. Immer im Juni wird die Rangliste der besten Krankenhäuser in der asiatisch-pazifischen Region herausgegeben.



Für die Erstellung der diesjährigen Rangliste für den Asien-Pazifik-Raum wurden über 8.000 medizinische Fachkräfte in zehn Ländern der Region befragt, darunter Südkorea, Japan und Australien.