Südkorea veröffentlicht Weißbuch zu Vorgehen gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein Weißbuch zu seinem Vorgehen gegen Covid-19 veröffentlicht.Im „Covid-19-Weißbuch: 2020 bis 2024“ des Gesundheitsministeriums wird der Verlauf der Pandemie in Südkorea von der Meldung des ersten Corona-Falls am 20. Januar 2020 bis zur Senkung der Corona-Warnstufe auf das niedrigste Niveau am 1. Mai 2024 beschrieben. Auch wird geschildert, wie das Land in den jeweiligen Phasen gegen die Pandemie vorging.Verfasst wurde das Weißbuch von einem Team um Professor Cho Sung-il an der Graduiertenschule für öffentliche Gesundheit der Nationaluniversität Seoul.Die Verfasser bewerteten zur anfänglichen Reaktion auf Covid-19, dass ein schnelles und effizientes Governance-System in Gang gesetzt worden sei. Grundlage sei ein System für das Vorgehen je nach Krisenstufe gewesen, das auf Grundlage der Erfahrungen mit MERS entwickelt worden sei. Das Land habe wirksam eine Infektionsausbreitung verhindern können, ohne zu starken Kontrollmaßnahmen wie einem Lockdown greifen zu müssen.Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung von Bewegungsrouten der Corona-Infizierten in der Anfangsphase mit einer übermäßigen Preisgabe von Informationen verbunden gewesen sei. Dies habe Bedenken über eine mögliche Verletzung der Privatsphäre ausgelöst. Dies zeige, dass die Datennutzung immer auch mit Bemühungen um den Schutz einzelner Personen und der Menschenrechte einhergehen müsse.