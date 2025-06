Südkorea will vier im Ostmeer gerettete Nordkoreaner schnell zurückführen

Photo : YONHAP News

Südkorea will vier im Mai im Ostmeer gerettete Nordkoreaner möglichst bald nach Nordkorea zurückführen.Es sei bestätigt worden, dass alle vier Nordkoreaner, die am 27. Mai im Ostmeer gerettet worden seien, nach Nordkorea zurückkehren wollten, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag. Man wolle für eine zügige und sichere Rückkehr aus humanitären Gründen sorgen.Das südkoreanische Militär und die Küstenwache hatten am 27. Mai in Gewässern etwa 100 Kilometer östlich von Goseong an der Ostküste südlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL) ein abgedriftetes Holzboot mit vier Nordkoreanern an Bord entdeckt.Wie Nordkorea auf die geplante Rückführung reagieren wird, ist unklar.Bereits im März waren zwei Nordkoreaner im Westmeer aus Seenot gerettet worden. Sie konnten noch nicht zurückkehren, weil Nordkorea auf Südkoreas Anfrage bislang nicht reagierte.