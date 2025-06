Sport Oh Ye-jin und Yang Ji-in gewinnen Silber und Bronze bei Sportschießen-Weltcup in München

Die südkoreanischen Sportschützinnen Oh Ye-jin und Yang Ji-in haben beim Weltcup in München Silber und Bronze geholt.



Beim ISSF Weltcup München 2025 gewann Oh im Finale 25 Meter Pistole der Frauen mit 36 Punkten die Silbermedaille. Yang holte mit 32 Punkten Bronze. Gold ging an die Chinesin Sun Yujie mit 38 Punkten.



Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte Oh in der Disziplin 10 Meter Luftpistole die Goldmedaille gewonnen. Yang hatte in der Disziplin 25 Meter Pistole gesiegt.



Der Koreanische Schützenverband und die Stadt Daegu werben in München für Daegu als möglicher Gastgeber der Weltmeisterschaft im Schießsport 2027.