Präsident Lee will zermürbende Feindseligkeiten zwischen beiden Koreas stoppen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung will keine Bemühungen scheuen, um Frieden, Koexistenz und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel zu fördern.Das sagte er in einer Gratulationsrede bei einer Veranstaltung zum 25. Jahrestag des innerkoreanischen Gipfeltreffens im Jahr 2000 am Donnerstag in Seoul. Die Ansprache wurde vom präsidialen Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Woo Sang-ho, verlesen.Der neue Präsident versprach, zermürbende Feindseligkeiten zwischen beiden Koreas zu stoppen und Dialog und Kooperation wiederaufzunehmen. Er werde sich dafür einsetzen, militärische Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen und eine friedliche Atmosphäre zu schaffen.Hierfür würden Bemühungen unternommen, damit zuerst die unterbrochenen Dialogkanäle zwischen Süd- und Nordkorea schnell wiederhergestellt würden.Es sei eine wichtige Aufgabe der neuen Regierung, eine friedliche koreanische Halbinsel zu schaffen, betonte er.