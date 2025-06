Russland und Nordkorea besprechen Ausweitung des Flugverkehrs

Photo : YONHAP News

Moskau und Pjöngjang führen Gespräche über die Ausweitung des Flugverkehrs zwischen beiden Ländern.Dies teilte laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Donnerstag (Ortszeit) mit, als sie sich zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Moskau und Pjöngjang äußerte.Derzeit gibt es eine Flugverbindung zwischen Wladiwostok im Fernen Osten Russlands und der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.Der russische Minister für natürliche Ressourcen und Energie, Alexander Koslow, hatte im vergangenen November die Einigung mit Nordkorea bekannt gegeben, mehr Charterflüge zwischen beiden Ländern einzusetzen. Man wolle Direktflüge nicht nur aus dem Osten Russlands, sondern auch aus großen Städten einführen.Beide Länder arbeiten zurzeit bereits am Ausbau des bilateralen Straßen- und Eisenbahnnetzes.Die Russischen Eisenbahnen kündigten vor kurzem an, dass der direkte Zugverkehr zwischen Moskau und Pjöngjang am 17. Juni wieder aufgenommen werde. Dieser war 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden. Zudem werde es ab dem 19. Juni auch die direkte Zugverbindung zwischen Chabarowsk und Pjöngjang wieder geben.Am 30. April hatten beide Länder den Beginn des Baus einer Straßenbrücke über den Grenzfluss Tumen gefeiert.All dies zeuge davon, dass Russland und Nordkorea ihre für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen in einer Vielzahl von Bereichen aktiv ausbauten, sagte Sacharowa.