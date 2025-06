Nach missglücktem Stapellauf – Zerstörer in Nordkorea nun offiziell eingeweiht

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach dem missglückten Stapellauf im Mai seinen neuen Zerstörer repariert und nun offiziell eingeweiht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass eine Zeremonie zum Stapellauf eines Zerstörers der Marine am Donnerstag auf der Werft Rajin stattgefunden habe.Machthaber Kim Jong-un erwähnte in seiner Rede vor Ort, dass es sich um das Schiff handele, das beim Stapellauf verunglückt war.Es wurde bestätigt, dass das Kriegsschiff zur Choe Hyon-Klasse zählt und ein 5.000-Tonnen-Zerstörer ist. Das erste Schiff dieser Klasse war im April zu Wasser gelassen worden.Der neue Zerstörer namens „Kang Kon“ war beim Stapellauf am 21. Mai auf der Werft Chongjin umgekippt.Kim war damals vor Ort gewesen und hatte nach dem Unfall angeordnet, die Verantwortlichen zu bestrafen.