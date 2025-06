UN-Vollversammlung verabschiedet Resolution für Waffenruhe in Gaza – Südkorea stimmt dafür

Photo : YONHAP News

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat eine sofortige und bedingungslose Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas und einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gefordert.Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag (Ortszeit) am UN-Hauptsitz in New York verabschiedet.Südkorea und 148 weitere Mitgliedstaaten stimmten dafür. Zwölf Länder, darunter die USA und Israel, stimmten dagegen. 19 Mitglieder enthielten sich der Stimme.In der Resolution wird die Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln verlangt. Auch werden die Rückführung der palästinensischen Gefangenen in Israel und ein vollständiger Abzug der israelischen Truppen aus Gaza gefordert.In der Vorwoche war die Annahme einer Resolution im UN-Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand in Gaza an einem Veto der USA gescheitert.