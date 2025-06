Seoul auf Platz acht in Städteranking für Existenzgründung

Photo : YONHAP News

Seoul ist die weltweit achtbeste Stadt für die Existenzgründung.Dies gab die Stadtverwaltung am Donnerstag unter Berufung auf eine Bewertung durch Startup Genome bekannt. Startup Genome ist eine Institution zur Bewertung des globalen Startup-Ökosystems.Seoul rückte um einen Rang vom neunten Platz im vergangenen Jahr vor. Der achte Platz ist für die südkoreanische Hauptstadt die bisher beste Platzierung.Startup Genome bewertete 300 Städte in 100 Ländern. Die Rangliste wurde anhand der von Juli 2022 bis Dezember 2024 gesammelten Ergebnisse zu sechs Kategorien, darunter Wissensanhäufung, Finanzierung und Markteintritt, erstellt.Spitzenreiter war Silicon Valley in den USA, gefolgt von New York und London. An vierter Stelle lag Tel Aviv, Boston und Peking rangierten gemeinsam auf Platz fünf.