70 Prozent trauen Präsident Lee gute Amtsführung in kommenden fünf Jahren zu

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Bürgern sind überzeugt, dass Präsident Lee Jae-myung seine Aufgaben während der kommenden fünf Jahre gut wahrnehmen wird.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea, die am Freitag veröffentlicht wurde. Dafür wurden am Dienstag und Donnerstag landesweit 1.000 Wahlberechtigte ab 18 Jahren befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.70 Prozent der Befragten zeigten Zuversicht in Lees Amtsführung. 24 Prozent gaben eine negative Einschätzung ab.Bei der Parteipräferenz legte die regierende Demokratische Partei auf 46 Prozent zu. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vor der Präsidentschaftswahl.Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes verlor im gleichen Zeitraum zwölf Prozentpunkte und fiel auf 21 Prozent. Laut Gallup Korea ist das der größte Abstand zwischen beiden Parteien seit fünf Jahren.