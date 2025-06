Präsident Lee ernennt Sonderermittler gemäß drei Gesetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat die Sonderermittler ernannt, die aufgrund der jüngst verabschiedeten drei Gesetze tätig werden sollen.Das teilte die regierende Demokratische Partei in der Nacht auf Freitag mit.Die Untersuchung der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol am 3. Dezember vergangenen Jahres übernimmt Cho Eun-seok, früherer stellvertretender Leiter des Rechnungshofs.Im Fall Kim Keon-hee, Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Yoon, übernimmt Min Joong-ki, ehemaliger Präsident des Bezirksgerichts Seoul Zentral, die Leitung der Ermittlungen. Der ehemaligen First Lady werden unter anderem Aktienkursmanipulation bei Deutsch Motors und Einflussnahme auf Kandidatennominierungen für Wahlen vorgeworfen.Für die Aufklärung des Todes des Marineinfanteristen Chae im Juli 2023 wurde Lee Myung-hyun, ehemaliger leitender Oberstaatsanwalt des Verteidigungsministeriums, eingesetzt. Untersucht werden sollen sowohl die genaue Todesursache als auch ein möglicher Verdacht der Ermittlungsbehinderung durch hochrangige Regierungsbeamte, die damals die Ermittlungen beeinflusst haben sollen.Mit der offiziellen Bestellung der Ermittler beginnt nun eine bis zu 20 Tage währende Vorbereitungsphase, in der die Ermittlungsteams zusammengestellt werden; anschließend nehmen die Ermittler ihre Arbeit auf.