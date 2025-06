Südkorea will wegen möglicher Ausweitung der Proteste in den USA Sicherheitsmaßnahmen verstärken

Photo : YONHAP News

Angesichts einer möglichen Ausweitung der Proteste in den USA am kommenden Wochenende will das südkoreanische Außenministerium seine Sicherheitsmaßnahmen verstärken.Laut Angaben des Außenministeriums in Seoul hat Yun Ju-seok, Leiter der Abteilung für konsularische Sicherheit, am Freitag eine Lagebesprechung einberufen. Zudem sollen alle Auslandsvertretungen eine eigene Taskforce einrichten, welche die Notrufketten der Landsleute überprüfen sollen. Parallel dazu sollen das Außenministerium, die Behörde für Auslandskoreaner sowie sämtliche Botschaften und Konsulate über das gesamte Wochenende in erhöhter Alarmbereitschaft bleiben.Geplant sind außerdem zeitnahe Sicherheitsmitteilungen mit aktuellen Informationen zur Lage vor Ort und zu möglichen Schutzmaßnahmen.Sollte es zu Festnahmen oder Inhaftierungen kommen, wird das Ministerium nach eigenen Angaben rasch konsularische Unterstützung leisten.Hintergrund sind für das Wochenende angekündigte, groß angelegte „No Kings Day“-Demonstrationen, die in Los Angeles als Protest gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung begannen.