Präsident Lee trifft Spitzenvertreter der Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat am Freitag zu einem Wirtschaftsgespräch mit den Chefs der fünf größten südkoreanischen Unternehmensgruppen geladen.Anwesend waren unter anderem der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo, sowie der Vorsitzende der Lotte Group, Shin Dong-bin. Ebenfalls mit am Tisch saßen die Vorsitzenden von sechs Wirtschaftsverbänden.Der Präsident betonte, das Rückgrat der Wirtschaft seien die Unternehmen. Angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten im internationalen Wettbewerb werde seine Regierung alles daransetzen, Belastungen zu verringern und den unternehmerischen Handlungsspielraum zu erweitern.Zudem müssten überflüssige, nur der Bequemlichkeit in der Verwaltung dienende Regulierungen „entschlossen gestrichen“ werden.Zugleich hob Lee die Bedeutung einer fairen Wirtschaftsordnung hervor. Entscheidend sei, zwischen den wirtschaftlichen Akteuren – etwa bei Arbeitsfragen oder in den Beziehungen zu kleinen und mittleren Unternehmen – ein ausgewogenes und gerechtes Ökosystem zu schaffen.