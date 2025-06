Kospi beendet siebentägige Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag seine sieben Tage andauernde Gewinnserie beendet.Für den Kospi ging es um 0,87 Prozent auf 2.894,62 Zähler nach unten.Grund für den Rückgang war vor allem der israelische Angriff gegen Iran, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.Auch die Ankündigung der US-Regierung, importierte Haushaltsgeräte wie Spülmaschinen, Waschmaschinen und Kühlschränke mit einem 50-prozentigen Aufschlag im Rahmen der Stahlzölle zu belegen, habe auf der Stimmung der Anleger gelastet.Die erweiterte Liste soll am 23. Juni in Kraft treten. Südkoreanische Anbieter wie Samsung Electronics und LG Electronics wären davon stark betroffen.