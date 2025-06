Präsident Lee bricht zu Teilnahme an G7-Gipfel auf

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung wird am Montag zu seiner ersten Auslandsreise nach dem Amtsantritt aufbrechen.Die Reise führt ihn nach Kanada, wo er am Gipfel der Gruppe der Sieben (G7) teilnehmen wird.In diesem Jahr wurden sieben Nichtmitgliedsländer eingeladen, darunter neben Südkorea auch Australien und die Ukraine.Nach der Ankunft in Kanada wird Lee am Montagnachmittag (Ortszeit) in Calgary mit Kollegen aus eingeladenen Ländern zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen.Am Dienstag ist eine erweiterte Sitzung geplant, an der neben den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder auch die der eingeladenen Staaten teilnehmen werden. Lee wird sich zur Diversifizierung der Energielieferketten und dem Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Energie äußern.Zurzeit laufen außerdem Beratungen über eventuelle bilaterale Gespräche am Rande des G7-Gipfels, darunter mit den USA und Japan.