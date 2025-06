Israel-Iran-Konflikt: Seoul spricht sich gegen militärische Konfrontation aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich gegen eine militärische Konfrontation zwischen Israel und Iran sowie Eskalation der Spannungen ausgesprochen.Diese Position teilte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag mit, nachdem ein groß angelegter Luftangriff Israels auf den Iran einen militärischen Konflikt zwischen beiden Ländern ausgelöst hatte.Südkorea fordere alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung auf, dies sei bereits in einer Sprechererklärung des Außenministeriums deutlich gemacht worden. Südkorea nehme mit dieser Haltung am G7-Gipfel teil, hieß es.Der Beamte sieht die Möglichkeit, dass der Israel-Iran-Konflikt beim G7-Gipfel angesprochen wird. Vor allem bei der Diskussion zwischen den G7-Ländern sei dies wahrscheinlich. Im erweiterten Kreis könnte das Thema am Rande behandelt werden.Südkoreas Regierung äußerte am Freitag über das Außenministerium große Sorge vor einer Verschlechterung der Lage im Nahen Osten. Seoul hoffe auf einen baldigen Abbau der Spannungen in der Region, hatte es geheißen.