Nordkorea erneut als Land mit hohem Geldwäscherisiko eingestuft

Photo : KBS News

Nordkorea ist erneut auf die schwarze Liste der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt worden.Die Entscheidung wurde auf einem Treffen der FATF vom 10. bis 13. Juni in Frankreich getroffen, wie die Korea Financial Intelligence Unit der südkoreanischen Finanzdienstekommission am Sonntag mitteilte.Die internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüfte die Umsetzung ihrer internationalen Standards in einzelnen Ländern. Daraufhin stufte sie Nordkorea, den Iran und Myanmar erneut als Hochrisikoländer ein, bei denen aufgrund erheblicher Mängel Maßnahmen erforderlich sind.Wegen Nordkorea und Iran fordert die FATF ihre Mitglieder zur Anwendung von Gegenmaßnahmen auf, bei Myanmar zu verstärkten Sorgfaltspflichten.Nordkorea steht seit 2011 auf der FATF-Liste der Hochrisikoländer.